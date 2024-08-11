https://ria.ru/20240811/pozhar-1965449450.html

В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом - РИА Новости, 11.08.2024

В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

Украинская ракета, сбитая силами ПВО, упала на дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T00:21

2024-08-11T00:21

2024-08-11T09:52

происшествия

курск

курская область

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965451424_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e5f996b55b679710d0579eb895556346.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинская ракета, сбитая силами ПВО, упала на дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар", — написал он.По словам губернатора, на место ЧП выехали все экстренные службы.Пожар вскоре ликвидировали. Из дома спасли 15 человек, еще 30 эвакуировали. Как уточнил Смирнов, пострадали 13 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, курская область, алексей смирнов (политик)