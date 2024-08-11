В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
Власти: сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар
© Фото : пресс-служба главы администрации Курска Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела
© Фото : пресс-служба главы администрации Курска
Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинская ракета, сбитая силами ПВО, упала на дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
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"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар", — написал он.
По словам губернатора, на место ЧП выехали все экстренные службы.
Пожар вскоре ликвидировали. Из дома спасли 15 человек, еще 30 эвакуировали. Как уточнил Смирнов, пострадали 13 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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