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В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом - РИА Новости, 11.08.2024
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00:21 11.08.2024 (обновлено: 09:52 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/pozhar-1965449450.html
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом - РИА Новости, 11.08.2024
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом
Украинская ракета, сбитая силами ПВО, упала на дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T00:21
2024-08-11T09:52
происшествия
курск
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинская ракета, сбитая силами ПВО, упала на дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.&quot;Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар&quot;, — написал он.По словам губернатора, на место ЧП выехали все экстренные службы.Пожар вскоре ликвидировали. Из дома спасли 15 человек, еще 30 эвакуировали. Как уточнил Смирнов, пострадали 13 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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происшествия, курск, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курск, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

Власти: сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар

© Фото : пресс-служба главы администрации Курска Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела
Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Курска
Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинская ракета, сбитая силами ПВО, упала на дом в Курске, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«

"Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар", — написал он.

По словам губернатора, на место ЧП выехали все экстренные службы.
Пожар вскоре ликвидировали. Из дома спасли 15 человек, еще 30 эвакуировали. Как уточнил Смирнов, пострадали 13 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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ПроисшествияКурскКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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