https://ria.ru/20240811/poteri-1965512107.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Курском направлении - РИА Новости, 11.08.2024
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Курском направлении
Украинские войска на Курском направлении за все время боевых действий потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 БТР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:35
2024-08-11T14:35
2024-08-11T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859404_121:0:1799:944_1920x0_80_0_0_ebcb0b64b6e1496a1d474c4735d7d565.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска на Курском направлении за все время боевых действий потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 БТР, сообщили в Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859404_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_fba04b42540a8d474d280e51c371ecee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Курском направлении
МО РФ: ВСУ в боях на Курском направлении потеряли до 1350 военных и 29 танков
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска на Курском направлении за все время боевых действий потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 БТР, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.