https://ria.ru/20240811/poteri-1965512107.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Курском направлении - РИА Новости, 11.08.2024

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Курском направлении

Украинские войска на Курском направлении за все время боевых действий потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 БТР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:35

2024-08-11T14:35

2024-08-11T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска на Курском направлении за все время боевых действий потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 БТР, сообщили в Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф