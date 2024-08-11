https://ria.ru/20240811/postradavshiy-1965559575.html

В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина

В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 11.08.2024

В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, он был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:14

2024-08-11T21:14

2024-08-11T21:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, он был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поступила информация, что вчера в Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Гладков добавил, что в Борисовском районе в хуторе Климовое после атаки дрона-камикадзе повреждена кровля частного дома. Кроме того, в хуторе Балки Шебекинского городского округа два дрона сдетонировали на территории частного домовладения, в результате атаки в доме повреждены окна и разбито стекло в припаркованном возле него легковом автомобиле.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, происшествия