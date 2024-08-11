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В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/postradavshiy-1965559575.html
В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина
В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 11.08.2024
В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, он был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:14
2024-08-11T21:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, он был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поступила информация, что вчера в Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Гладков добавил, что в Борисовском районе в хуторе Климовое после атаки дрона-камикадзе повреждена кровля частного дома. Кроме того, в хуторе Балки Шебекинского городского округа два дрона сдетонировали на территории частного домовладения, в результате атаки в доме повреждены окна и разбито стекло в припаркованном возле него легковом автомобиле.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Происшествия
В Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина

Гладков: в Белгородской области при украинском обстреле пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, он был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Поступила информация, что вчера в Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Гладков добавил, что в Борисовском районе в хуторе Климовое после атаки дрона-камикадзе повреждена кровля частного дома. Кроме того, в хуторе Балки Шебекинского городского округа два дрона сдетонировали на территории частного домовладения, в результате атаки в доме повреждены окна и разбито стекло в припаркованном возле него легковом автомобиле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородПроисшествия
 
 
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