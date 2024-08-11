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ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области
Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:23
2024-08-11T14:23
2024-08-11T14:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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беловский район
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безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Беловский район, Курская область, Безопасность
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области
МО: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области