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ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области

Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:23

2024-08-11T14:23

2024-08-11T14:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

беловский район

курская область

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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вооруженные силы украины, россия, беловский район, курская область, безопасность