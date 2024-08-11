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ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/popytka-1965509981.html
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области
Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:23
2024-08-11T14:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
беловский район
курская область
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
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россия
беловский район
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вооруженные силы украины, россия, беловский район, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Беловский район, Курская область, Безопасность
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области

МО: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В районах населенных пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожены два танка, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБеловский районКурская областьБезопасность
 
 
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