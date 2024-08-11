https://ria.ru/20240811/pomosch-1965535412.html

Балицкий рассказал о помощи, направленной в Курскую область

Балицкий рассказал о помощи, направленной в Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024

Балицкий рассказал о помощи, направленной в Курскую область

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале об отправке в помощь в Курскую область подразделений аэроразведки и ударных... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T17:09

2024-08-11T17:09

2024-08-11T17:09

специальная военная операция на украине

курская область

россия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале об отправке в помощь в Курскую область подразделений аэроразведки и ударных беспилотников. "Подразделения аэроразведки и ударных БПЛА из Запорожской области направлены на помощь в Курскую область. Техническая база наших подразделений позволяет оказать существенную поддержку региону, который подвергается террористическим атакам противника. Председатель комитета обороны Законодательного собрания Запорожской области вместе с подразделением уже выехали в Курскую область", - сообщил Балицкий. Он сообщил, что уже проработан вопрос приема семей с детьми на турбазах азовского побережья. Подготовлены все условия для безопасного нахождения жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, добавил Балицкий. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области. Как сообщается, пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь. В МО также сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность