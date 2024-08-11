Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Москве на следующей неделе ожидаются дожди и похолодание
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. "Репетиция осени" ожидается на следующей деле в Центральной России, в понедельник в Москве прогнозируется до плюс 20 градусов, что соответствует климатической норме начала осени, лето вернется в Москву к концу недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Начало предстоящей недели на просторах Русской равнины впервые продемонстрирует нам сезонные перемены, более характерные для позднего лета с повышенной концентрацией облачности, зачастившими дождями и относительно прохладной погодой. В понедельник… в Москве ночная температура понизится до плюс 8 – плюс 13, днем всего плюс 15 – плюс 20, что соответствует климатической норме первых дней сентября - репетиция осени. ", – рассказал синоптик.
Тишковец подчеркнул, что понедельник будет самым прохладным днем лета. Синоптическая карта на следующей неделе будет представлена североатлантическим циклоном, центр которого окажется над Татарстаном. Центральная Россия окажется в тыловой части вихря, из-за чего ветры развернутся на холодные и порывистые северо-западные румбы.
"Во вторник, среду и частично в четверг аэросиноптическая обстановка не изменится, но с отходом ненастного атмосферного вихря на Урал, интенсивность и продолжительность осадков с каждым днем будет уменьшаться, и к пятнице, наконец-то, распогодится. По ночам, в условиях рассеивания облаков, воздух будет остывать до плюс 6 – плюс 11, в дневные часы немного потеплеет до плюс 18 – плюс 23", – отметил специалист.
В пятницу, по словам Тишковца, благодаря гребню антициклона, лето вернется - в разгар дня максимальная температура составит плюс 20 – плюс 25. В выходные теплый атмосферный фронт принесет очередную порцию небольших дождей, но умеренное августовское 20-градусное тепло сохранится и, по всей видимости, уже останется до конца сезона.
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