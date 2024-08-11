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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.08.2024
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09:52 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/pogoda-1965480963.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:52
2024-08-11T09:52
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, грозовое положение. Температура воздуха в столице плюс 19 – плюс 21 градус, по области - плюс 17 – плюс 22 градуса. Ветер западной четверти четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", – рассказал он. Тишковец добавил, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями, порывистым ветром и температурным фоном немного ниже климатической нормы.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, грозовое положение. Температура воздуха в столице плюс 19 – плюс 21 градус, по области - плюс 17 – плюс 22 градуса. Ветер западной четверти четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", – рассказал он.
Тишковец добавил, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями, порывистым ветром и температурным фоном немного ниже климатической нормы.
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