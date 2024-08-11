https://ria.ru/20240811/pogoda-1965480963.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:52

2024-08-11T09:52

2024-08-11T09:52

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди и до 21 градуса тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный дождь, грозовое положение. Температура воздуха в столице плюс 19 – плюс 21 градус, по области - плюс 17 – плюс 22 градуса. Ветер западной четверти четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 738 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое", – рассказал он. Тишковец добавил, что синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого скоротечными ливнями, порывистым ветром и температурным фоном немного ниже климатической нормы.

https://ria.ru/20240811/vilfand-1965457929.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода