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Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/podmoskove-1965546134.html
Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье
Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2024
Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье
Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:58
2024-08-11T18:58
специальная военная операция на украине
общество
московская область (подмосковье)
курская область
егорьевск
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области. Их сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона", - отметили в пресс-службе. По ее данным, сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 малыша. Их разместят в семейном центре "Преображение" в Егорьевске. А 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу. Кроме того, еще пять автобусов везут 196 мам с детьми в подольский лагерь "Мечта" и пансионат "Сосновый бор" в Ступино. Их разместят в комфортабельных комнатах, организуют горячее питание. Ранее по поручению губернатора Московской области в Курск отправили автобусы, которые уже доставили в Подмосковье 424 человека. Детей и сопровождающих их взрослых разместили в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкино. А Егорьевский Добрый дом принял 48 инвалидов.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), курская область, егорьевск
Специальная военная операция на Украине, Общество, Московская область (Подмосковье), Курская область, Егорьевск
Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье

Более 300 человек, в том числе сироты, едут в Подмосковье из Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДетский лагерь "Звонкие голоса", где отдыхают дети из Курской области
Детский лагерь Звонкие голоса, где отдыхают дети из Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Детский лагерь "Звонкие голоса", где отдыхают дети из Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области. Их сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона", - отметили в пресс-службе.
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По ее данным, сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 малыша. Их разместят в семейном центре "Преображение" в Егорьевске. А 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.
Кроме того, еще пять автобусов везут 196 мам с детьми в подольский лагерь "Мечта" и пансионат "Сосновый бор" в Ступино. Их разместят в комфортабельных комнатах, организуют горячее питание.
Ранее по поручению губернатора Московской области в Курск отправили автобусы, которые уже доставили в Подмосковье 424 человека. Детей и сопровождающих их взрослых разместили в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкино. А Егорьевский Добрый дом принял 48 инвалидов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМосковская область (Подмосковье)Курская областьЕгорьевск
 
 
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