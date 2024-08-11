https://ria.ru/20240811/podmoskove-1965546134.html

Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье

Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2024

Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье

Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:58

2024-08-11T18:58

2024-08-11T18:58

специальная военная операция на украине

общество

московская область (подмосковье)

курская область

егорьевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965377244_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_486f75e643ffaba44047242ae0cd07b4.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области. Их сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона", - отметили в пресс-службе. По ее данным, сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 малыша. Их разместят в семейном центре "Преображение" в Егорьевске. А 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу. Кроме того, еще пять автобусов везут 196 мам с детьми в подольский лагерь "Мечта" и пансионат "Сосновый бор" в Ступино. Их разместят в комфортабельных комнатах, организуют горячее питание. Ранее по поручению губернатора Московской области в Курск отправили автобусы, которые уже доставили в Подмосковье 424 человека. Детей и сопровождающих их взрослых разместили в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкино. А Егорьевский Добрый дом принял 48 инвалидов.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

московская область (подмосковье)

курская область

егорьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), курская область, егорьевск