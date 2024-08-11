Более 300 человек из Курской области едут в Подмосковье
Более 300 человек, в том числе сироты, едут в Подмосковье из Курской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДетский лагерь "Звонкие голоса", где отдыхают дети из Курской области
Детский лагерь "Звонкие голоса", где отдыхают дети из Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Еще более 300 человек, в том числе сироты и паллиативные дети, едут в Подмосковье из Курской области. Их сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона", - отметили в пресс-службе.
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По ее данным, сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 малыша. Их разместят в семейном центре "Преображение" в Егорьевске. А 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.
Кроме того, еще пять автобусов везут 196 мам с детьми в подольский лагерь "Мечта" и пансионат "Сосновый бор" в Ступино. Их разместят в комфортабельных комнатах, организуют горячее питание.
Ранее по поручению губернатора Московской области в Курск отправили автобусы, которые уже доставили в Подмосковье 424 человека. Детей и сопровождающих их взрослых разместили в пунктах временного размещения (ПВР), расположенных в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Родник" в Пушкино. А Егорьевский Добрый дом принял 48 инвалидов.
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