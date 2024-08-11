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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.08.2024
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, продолжается работа по проливке, сообщает ГУМЧС по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:08
2024-08-11T07:08
2024-08-11T07:08
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, продолжается работа по проливке, сообщает ГУМЧС по Московской области в Telegram-канале. Ранее в воскресенье в МЧС России сообщали о пожаре на складе на площади 1000 квадратных метров в подмосковной деревне Новосельцево, предварительно, пострадавших нет. "️Пожарные ликвидировали открытое горение. В Мытищинском городском округе пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по проливке", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
В Мытищинском городском округе ликвидировали открытое горение на складе