https://ria.ru/20240811/podmoskove-1965467415.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 11.08.2024

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, продолжается работа по проливке, сообщает ГУМЧС по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:08

2024-08-11T07:08

2024-08-11T07:08

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, продолжается работа по проливке, сообщает ГУМЧС по Московской области в Telegram-канале. Ранее в воскресенье в МЧС России сообщали о пожаре на складе на площади 1000 квадратных метров в подмосковной деревне Новосельцево, предварительно, пострадавших нет. "️Пожарные ликвидировали открытое горение. В Мытищинском городском округе пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по проливке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240617/pozhar-1953542386.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)