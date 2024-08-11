https://ria.ru/20240811/poddubnyy-1965526380.html
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 11.08.2024
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
2024-08-11T16:36
2024-08-11T16:36
2024-08-11T21:57
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
евгений попов
родион мирошник
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
происшествия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный поделился воспоминаниями о дне, когда получил ранение при атаке украинского дрона. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1", фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить", — сказал военкор.Он добавил, что все еще не очень хорошо себя чувствует.В среду Поддубный получил тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. Его доставили в реанимацию областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести журналиста в Москву.На следующий день утром врачи сообщили, что пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии, у него сильный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.По мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, Поддубного могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая его съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Евгений Попов, Родион Мирошник, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области, Происшествия
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
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