https://ria.ru/20240811/poddubnyy-1965526380.html

Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона

Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 11.08.2024

Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона

2024-08-11T16:36

2024-08-11T16:36

2024-08-11T21:57

специальная военная операция на украине

евгений поддубный

евгений попов

родион мирошник

вгтрк

ранение военкора поддубного в курской области

происшествия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный поделился воспоминаниями о дне, когда получил ранение при атаке украинского дрона. Об этом он рассказал в интервью журналисту Евгению Попову на телеканале "Россия 1", фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."Помню, что в машине был огонь. Помню, что по машине стреляли. Помню, что отчаянно хотел жить", — сказал военкор.Он добавил, что все еще не очень хорошо себя чувствует.В среду Поддубный получил тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области. Его доставили в реанимацию областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести журналиста в Москву.На следующий день утром врачи сообщили, что пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии, у него сильный ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.По мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, Поддубного могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая его съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евгений поддубный, евгений попов, родион мирошник, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области, происшествия