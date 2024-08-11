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В Венесуэле заявили об интересе стран к Группе друзей в защиту устава ООН - РИА Новости, 11.08.2024
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04:02 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/peres-1965459104.html
В Венесуэле заявили об интересе стран к Группе друзей в защиту устава ООН
В Венесуэле заявили об интересе стран к Группе друзей в защиту устава ООН - РИА Новости, 11.08.2024
В Венесуэле заявили об интересе стран к Группе друзей в защиту устава ООН
Страны глобального Юга проявляют интерес к присоединению к Группе друзей в защиту устава ООН, организация открыта для новых членов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:02
2024-08-11T04:02
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Страны глобального Юга проявляют интерес к присоединению к Группе друзей в защиту устава ООН, организация открыта для новых членов, заявил в интервью РИА Новости зампостпреда Венесуэлы в ООН Хоакин Перес.По словам венесуэльского дипломата, группа "открыта для всех", кто готов применять устав ООН в качестве компаса для ведения международной политики, придерживаться его и уважать его "букву и дух"."Таковы условия для того, чтобы стать членом организации, и мы хотели бы, чтобы как можно больше стран присоединились к нам… Поэтому мы более чем рады видеть, что в последнее время есть страны, которые проявляют интерес к присоединению (к Группе - ред.)", - сказал Перес.Венесуэла, отметил он, приглашает их к участию в группе и наблюдением за ее работой.На вопрос о том, какие именно страны интересуются вступлением в группу, Перес ответил: "страны глобального Юга, которые очень привержены уставу ООН".Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана три года назад при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
https://ria.ru/20230918/sovbez-1896934872.html
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венесуэла, оон, в мире, юг, россия
Венесуэла, ООН, В мире, Юг, Россия
В Венесуэле заявили об интересе стран к Группе друзей в защиту устава ООН

Перес: страны глобального Юга хотят вступить в группу друзей в защиту устава ООН

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Страны глобального Юга проявляют интерес к присоединению к Группе друзей в защиту устава ООН, организация открыта для новых членов, заявил в интервью РИА Новости зампостпреда Венесуэлы в ООН Хоакин Перес.
По словам венесуэльского дипломата, группа "открыта для всех", кто готов применять устав ООН в качестве компаса для ведения международной политики, придерживаться его и уважать его "букву и дух".
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"Таковы условия для того, чтобы стать членом организации, и мы хотели бы, чтобы как можно больше стран присоединились к нам… Поэтому мы более чем рады видеть, что в последнее время есть страны, которые проявляют интерес к присоединению (к Группе - ред.)", - сказал Перес.
Венесуэла, отметил он, приглашает их к участию в группе и наблюдением за ее работой.
На вопрос о том, какие именно страны интересуются вступлением в группу, Перес ответил: "страны глобального Юга, которые очень привержены уставу ООН".
Группа друзей в защиту устава Всемирной организации была создана три года назад при активном участии России. Сейчас в нее входят почти 20 государств, среди которых Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Иран, КНР, КНДР, Палестина и Сирия. Группа выступает за противодействие односторонним принудительным мерам, а также за защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц в соответствии с принципами международного права.
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