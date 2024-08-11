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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:48
2024-08-11T18:48
2024-08-11T18:52
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА