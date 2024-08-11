https://ria.ru/20240811/opasnost-1965498803.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:43
2024-08-11T12:43
2024-08-11T12:43
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 11.59 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности в Курской области