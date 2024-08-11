https://ria.ru/20240811/opasnost-1965495080.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:08

2024-08-11T12:08

2024-08-11T12:10

специальная военная операция на украине

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие. Номер вызова пожарных-спасателей 101 и 112", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия