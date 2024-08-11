https://ria.ru/20240811/opasnost-1965495080.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:08
2024-08-11T12:08
2024-08-11T12:10
специальная военная операция на украине
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие. Номер вызова пожарных-спасателей 101 и 112", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
МЧС Курской области предупредило о ракетной опасности в регионе