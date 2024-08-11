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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:44
2024-08-11T11:44
2024-08-11T11:48
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА