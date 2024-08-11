https://ria.ru/20240811/opasnost-1965461074.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:30
2024-08-11T04:30
2024-08-11T04:30
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетную опасность в регионе он объявил в 4.19 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов. В области по-прежнему действует опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Курской области отменили спустя 5 минут