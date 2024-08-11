https://ria.ru/20240811/opasnost-1965460463.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T04:24
2024-08-11T04:24
2024-08-11T04:24
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность", - написал он. В регионе также действуют опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов: в регионе объявлена ракетная опасность