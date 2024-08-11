https://ria.ru/20240811/odessa-1965552315.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе
Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.08.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:40
2024-08-11T19:40
2024-08-11T19:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
геннадий труханов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. "В городе слышен взрыв", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Одесская область, Россия, Одесса, В мире
Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги