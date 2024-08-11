https://ria.ru/20240811/odessa-1965552315.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе

Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 11.08.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:40

2024-08-11T19:40

2024-08-11T19:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

геннадий труханов

дмитрий песков

одесская область

россия

одесса

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. "В городе слышен взрыв", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240811/udary-1965495176.html

одесская область

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, геннадий труханов, дмитрий песков, одесская область, россия, одесса, в мире