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В Белгородской области за сутки зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак БПЛА
В Белгородской области за сутки зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024
В Белгородской области за сутки зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак БПЛА
За сутки в Белгородской области зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:20
2024-08-11T07:20
2024-08-11T07:20
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За сутки в Белгородской области зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Здравствуйте, дорогие друзья! Это были тревожные сутки для всей Белгородской области. Всего было зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников", - сказал он на видео.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области за сутки зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак БПЛА
Белгородский губернатор Гладков сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках БПЛА за сутки