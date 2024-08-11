https://ria.ru/20240811/obstrely-1965467987.html

В Белгородской области за сутки зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак БПЛА

В Белгородской области за сутки зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак БПЛА - РИА Новости, 11.08.2024

В Белгородской области за сутки зафиксировали 39 обстрелов и 46 атак БПЛА

За сутки в Белгородской области зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:20

2024-08-11T07:20

2024-08-11T07:20

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За сутки в Белгородской области зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Здравствуйте, дорогие друзья! Это были тревожные сутки для всей Белгородской области. Всего было зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников", - сказал он на видео.

https://ria.ru/20240811/pvo-1965463177.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков