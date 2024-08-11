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При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод
При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод - РИА Новости, 11.08.2024
При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод
Машиностроительный завод имени С. М. Кирова в Горловке поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:12
2024-08-11T11:12
2024-08-11T11:25
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Машиностроительный завод имени С. М. Кирова в Горловке поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате артобстрела со стороны украинских террористов поврежден машиностроительный завод имени С. М. Кирова (Центрально-Городской район Горловки)", - написал мэр.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод
Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод