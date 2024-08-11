https://ria.ru/20240811/oblast-1965469875.html

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2024

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

2024-08-11T12:25

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава областной государственной администрации Иван Федоров. "Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", — написал он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.По словам Федорова, за сутки в регионе прогремело 422 взрыва. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240811/kramatorsk-1965469464.html

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киев

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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины