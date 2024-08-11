https://ria.ru/20240811/moldavija-1965521245.html

В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19

В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2024

В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19

Количество случаев коронавируса выросло в Молдавии в десятки раз за последний месяц, заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, объяснив это... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:00

2024-08-11T16:00

2024-08-11T16:00

в мире

молдавия

коронавирус covid-19

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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Количество случаев коронавируса выросло в Молдавии в десятки раз за последний месяц, заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, объяснив это периодом отпусков. По ее данным, в Молдавии за последний месяц зарегистрировано 1710 случаев COVID-19, из них 144 в Приднестровском регионе, по сравнению с 97 в июне. "Что касается резкого увеличения случаев заражения COVID-19, которое наблюдается повсюду в мире, в том числе и у нас, я хотела бы дать некоторые объяснения. Рост объясняется увеличением количества поездок в августе, месяце отпусков, что обеспечивает более быструю передачу инфекции", - написала Немеренко на своей странице в соцсети Facebook*. По ее словам, распространение вируса в Молдавии находится под контролем. Она напомнила, что в случае подозрений анализы на коронавирус можно сдать бесплатно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240404/vaktsiny-1937823011.html

молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, коронавирус covid-19