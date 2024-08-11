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В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2024
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16:00 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/moldavija-1965521245.html
В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19
В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2024
В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19
Количество случаев коронавируса выросло в Молдавии в десятки раз за последний месяц, заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, объяснив это... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:00
2024-08-11T16:00
в мире
молдавия
коронавирус covid-19
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Количество случаев коронавируса выросло в Молдавии в десятки раз за последний месяц, заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, объяснив это периодом отпусков. По ее данным, в Молдавии за последний месяц зарегистрировано 1710 случаев COVID-19, из них 144 в Приднестровском регионе, по сравнению с 97 в июне. "Что касается резкого увеличения случаев заражения COVID-19, которое наблюдается повсюду в мире, в том числе и у нас, я хотела бы дать некоторые объяснения. Рост объясняется увеличением количества поездок в августе, месяце отпусков, что обеспечивает более быструю передачу инфекции", - написала Немеренко на своей странице в соцсети Facebook*. По ее словам, распространение вируса в Молдавии находится под контролем. Она напомнила, что в случае подозрений анализы на коронавирус можно сдать бесплатно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, молдавия, коронавирус covid-19
В мире, Молдавия, Коронавирус COVID-19
В Молдавии сообщили о резком росте числа больных COVID-19

Минздрав Молдавии: число случаев COVID-19 выросло в десятки раз за месяц

© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Количество случаев коронавируса выросло в Молдавии в десятки раз за последний месяц, заявила министр здравоохранения республики Алла Немеренко, объяснив это периодом отпусков.
По ее данным, в Молдавии за последний месяц зарегистрировано 1710 случаев COVID-19, из них 144 в Приднестровском регионе, по сравнению с 97 в июне.
"Что касается резкого увеличения случаев заражения COVID-19, которое наблюдается повсюду в мире, в том числе и у нас, я хотела бы дать некоторые объяснения. Рост объясняется увеличением количества поездок в августе, месяце отпусков, что обеспечивает более быструю передачу инфекции", - написала Немеренко на своей странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, распространение вируса в Молдавии находится под контролем. Она напомнила, что в случае подозрений анализы на коронавирус можно сдать бесплатно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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