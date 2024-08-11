Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/moldavija-1965508757.html
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции - РИА Новости, 11.08.2024
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции
Референдум, который будет проводиться в октябре в Молдавии, может подорвать суверенитет республики, поскольку касается внесения изменений в конституцию, считает РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:11
2024-08-11T14:11
в мире
молдавия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Референдум, который будет проводиться в октябре в Молдавии, может подорвать суверенитет республики, поскольку касается внесения изменений в конституцию, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. "На референдуме не ставится вопрос о вступлении в ЕС. На референдуме ставится вопрос о внесении изменений в Конституцию страны. Причём таких изменений, которые превращают этот фундамент суверенитета страны в пустую бумагу. И это при том, что действующая Конституция не создает никаких препятствий процессу евроинтеграции", - написал Муравский в соцсети. По его словам, процесс евроинтеграции будет продолжаться, независимо от результатов референдума. "Об этом неоднократно заявляли как высшие представители молдавской власти (просто проговаривались), так и еврочиновники. Так что сторонники евроинтеграции, не бойтесь голосовать "нет" в бюллетене для референдума", - призвал политик. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции

Муравский: референдум о евроинтеграции может подорвать суверенитет Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Референдум, который будет проводиться в октябре в Молдавии, может подорвать суверенитет республики, поскольку касается внесения изменений в конституцию, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
"На референдуме не ставится вопрос о вступлении в ЕС. На референдуме ставится вопрос о внесении изменений в Конституцию страны. Причём таких изменений, которые превращают этот фундамент суверенитета страны в пустую бумагу. И это при том, что действующая Конституция не создает никаких препятствий процессу евроинтеграции", - написал Муравский в соцсети.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
По его словам, процесс евроинтеграции будет продолжаться, независимо от результатов референдума.
"Об этом неоднократно заявляли как высшие представители молдавской власти (просто проговаривались), так и еврочиновники. Так что сторонники евроинтеграции, не бойтесь голосовать "нет" в бюллетене для референдума", - призвал политик.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала