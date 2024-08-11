https://ria.ru/20240811/moldavija-1965508757.html
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции - РИА Новости, 11.08.2024
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции
Референдум, который будет проводиться в октябре в Молдавии, может подорвать суверенитет республики, поскольку касается внесения изменений в конституцию, считает РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:11
2024-08-11T14:11
2024-08-11T14:11
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Референдум, который будет проводиться в октябре в Молдавии, может подорвать суверенитет республики, поскольку касается внесения изменений в конституцию, считает бывший вице-премьер Александр Муравский. "На референдуме не ставится вопрос о вступлении в ЕС. На референдуме ставится вопрос о внесении изменений в Конституцию страны. Причём таких изменений, которые превращают этот фундамент суверенитета страны в пустую бумагу. И это при том, что действующая Конституция не создает никаких препятствий процессу евроинтеграции", - написал Муравский в соцсети. По его словам, процесс евроинтеграции будет продолжаться, независимо от результатов референдума. "Об этом неоднократно заявляли как высшие представители молдавской власти (просто проговаривались), так и еврочиновники. Так что сторонники евроинтеграции, не бойтесь голосовать "нет" в бюллетене для референдума", - призвал политик. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
В Молдавии предупредили о последствиях референдума о евроинтеграции
Муравский: референдум о евроинтеграции может подорвать суверенитет Молдавии
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Референдум, который будет проводиться в октябре в Молдавии, может подорвать суверенитет республики, поскольку касается внесения изменений в конституцию, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
"На референдуме не ставится вопрос о вступлении в ЕС
. На референдуме ставится вопрос о внесении изменений в Конституцию страны. Причём таких изменений, которые превращают этот фундамент суверенитета страны в пустую бумагу. И это при том, что действующая Конституция не создает никаких препятствий процессу евроинтеграции", - написал Муравский в соцсети.
По его словам, процесс евроинтеграции будет продолжаться, независимо от результатов референдума.
"Об этом неоднократно заявляли как высшие представители молдавской власти (просто проговаривались), так и еврочиновники. Так что сторонники евроинтеграции, не бойтесь голосовать "нет" в бюллетене для референдума", - призвал политик.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет.