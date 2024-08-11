https://ria.ru/20240811/merkuris-1965546535.html

"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе

"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе - РИА Новости, 11.08.2024

"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе

Отправка резервов ВСУ в Курскую область только усилит их тяжелое положение, предположил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:01

2024-08-11T19:01

2024-08-11T19:01

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

валерий герасимов

курск

покровск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отправка резервов ВСУ в Курскую область только усилит их тяжелое положение, предположил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть еще один фронт где-нибудь будет просто еще одним примером того, что украинцы делают регулярно: усиление провала, проще говоря", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска бессмысленно и опрометчиво перебросили свои резервы в район Курской области. Меркурис добавил, что вместо этого они могли бы укрепить оборону Покровска, который представляет собой ключевую позицию в Донбассе.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965527665.html

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html

курская область

курск

покровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, владимир путин, валерий герасимов, курск, покровск, вооруженные силы украины