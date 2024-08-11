Рейтинг@Mail.ru
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/merkuris-1965546535.html
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе - РИА Новости, 11.08.2024
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе
Отправка резервов ВСУ в Курскую область только усилит их тяжелое положение, предположил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T19:01
2024-08-11T19:01
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
валерий герасимов
курск
покровск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d6a3d5faccfdc976083de9e4813ecd7.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отправка резервов ВСУ в Курскую область только усилит их тяжелое положение, предположил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть еще один фронт где-нибудь будет просто еще одним примером того, что украинцы делают регулярно: усиление провала, проще говоря", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска бессмысленно и опрометчиво перебросили свои резервы в район Курской области. Меркурис добавил, что вместо этого они могли бы укрепить оборону Покровска, который представляет собой ключевую позицию в Донбассе.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965527665.html
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html
курская область
курск
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959767514_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c3fa2fbfce2791e10177183704847ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, владимир путин, валерий герасимов, курск, покровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курск, Покровск, Вооруженные силы Украины
"Открыть еще один фронт". Роковая ошибка ВСУ вызвала испуг на Западе

Меркурис: переброска ВСУ в Курскую область только закрепит их провал еще сильнее

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отправка резервов ВСУ в Курскую область только усилит их тяжелое положение, предположил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Усиление украинских сил в районе Курска или попытка открыть еще один фронт где-нибудь будет просто еще одним примером того, что украинцы делают регулярно: усиление провала, проще говоря", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"Попали в ловушку". Стало известно о замысле Зеленского в Курской области
Вчера, 16:45
По словам эксперта, украинские войска бессмысленно и опрометчиво перебросили свои резервы в район Курской области. Меркурис добавил, что вместо этого они могли бы укрепить оборону Покровска, который представляет собой ключевую позицию в Донбассе.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
Вчера, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурскПокровскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала