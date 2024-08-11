Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/lnr-1965464605.html
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР - РИА Новости, 11.08.2024
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР
Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:05
2024-08-11T06:05
в мире
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ во время боев в ЛНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики - в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие вооруженных сил Украины рассказали о царящей в ВСУ коррупции, отсутствии в подразделениях какого-либо управления и практике запугивания личного состава, они были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров, при этом удивлены человеческому отношению со стороны российских военнослужащих.
https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_2482cad4fa6fa983fde5e586b1521644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР

Штурмовики захватили в плен несколько военнослужащих 65-й бригады ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ во время боев в ЛНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие штурмового подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики - в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что военнослужащие вооруженных сил Украины рассказали о царящей в ВСУ коррупции, отсутствии в подразделениях какого-либо управления и практике запугивания личного состава, они были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров, при этом удивлены человеческому отношению со стороны российских военнослужащих.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных в последний месяц
25 октября 2023, 10:14
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала