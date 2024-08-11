https://ria.ru/20240811/lnr-1965464605.html
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР - РИА Новости, 11.08.2024
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР
Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:05
2024-08-11T06:05
2024-08-11T06:05
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ во время боев в ЛНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики - в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие вооруженных сил Украины рассказали о царящей в ВСУ коррупции, отсутствии в подразделениях какого-либо управления и практике запугивания личного состава, они были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров, при этом удивлены человеческому отношению со стороны российских военнослужащих.
https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html
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в мире, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР
Штурмовики захватили в плен несколько военнослужащих 65-й бригады ВСУ в ЛНР