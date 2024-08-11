https://ria.ru/20240811/lnr-1965464605.html

Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР

Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР - РИА Новости, 11.08.2024

Российские бойцы захватили в плен несколько украинских солдат в ЛНР

Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:05

2024-08-11T06:05

2024-08-11T06:05

в мире

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Штурмовики 20-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ во время боев в ЛНР, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" захватили в плен несколько военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики - в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие вооруженных сил Украины рассказали о царящей в ВСУ коррупции, отсутствии в подразделениях какого-либо управления и практике запугивания личного состава, они были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров, при этом удивлены человеческому отношению со стороны российских военнослужащих.

https://ria.ru/20231025/plen-1905089425.html

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в мире, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины