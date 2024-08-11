https://ria.ru/20240811/liviya-1965495930.html
Ливийская армия заявила об укреплении границ с соседними странами
Ливийская армия заявила об укреплении границ с соседними странами - РИА Новости, 11.08.2024
Ливийская армия заявила об укреплении границ с соседними странами
Ливийская армия значительно укрепила свои границы с Мали, Нигером и Чадом на фоне роста нестабильности в этих странах, заявил в интервью РИА Новости официальный РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:17
2024-08-11T12:17
2024-08-11T12:17
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БЕНГАЗИ, 11 авг - РИА Новости. Ливийская армия значительно укрепила свои границы с Мали, Нигером и Чадом на фоне роста нестабильности в этих странах, заявил в интервью РИА Новости официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед Аль-Мисмари. "Главное командование ЛНА отправило значительные резервы для укрепления и поддержки сил пограничного контингента на юго-западе Ливии", - сказал он. По словам спикера армии, подобные меры приняты в первую очередь для обеспечения безопасности всей пограничной линии, а также для противодействия ситуациям, связанным с нестабильностью в соседних странах, таких как Мали и Нигер с одной стороны и Чад с другой.
https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, нигер, чад, ахмед аль-мисмари, ливия
В мире, Мали, Нигер, Чад, Ахмед аль-Мисмари, Ливия
Ливийская армия заявила об укреплении границ с соседними странами
Аль-Мисмари: ливийская армия укрепила границы с Мали, Нигером и Чадом
БЕНГАЗИ, 11 авг - РИА Новости. Ливийская армия значительно укрепила свои границы с Мали, Нигером и Чадом на фоне роста нестабильности в этих странах, заявил в интервью РИА Новости официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед Аль-Мисмари.
"Главное командование ЛНА отправило значительные резервы для укрепления и поддержки сил пограничного контингента на юго-западе Ливии", - сказал он.
По словам спикера армии, подобные меры приняты в первую очередь для обеспечения безопасности всей пограничной линии, а также для противодействия ситуациям, связанным с нестабильностью в соседних странах, таких как Мали и Нигер с одной стороны и Чад с другой.