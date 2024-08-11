https://ria.ru/20240811/liviya-1965495930.html

Ливийская армия заявила об укреплении границ с соседними странами

Ливийская армия заявила об укреплении границ с соседними странами - РИА Новости, 11.08.2024

Ливийская армия заявила об укреплении границ с соседними странами

Ливийская армия значительно укрепила свои границы с Мали, Нигером и Чадом на фоне роста нестабильности в этих странах, заявил в интервью РИА Новости официальный РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:17

2024-08-11T12:17

2024-08-11T12:17

в мире

мали

нигер

чад

ахмед аль-мисмари

ливия

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БЕНГАЗИ, 11 авг - РИА Новости. Ливийская армия значительно укрепила свои границы с Мали, Нигером и Чадом на фоне роста нестабильности в этих странах, заявил в интервью РИА Новости официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед Аль-Мисмари. "Главное командование ЛНА отправило значительные резервы для укрепления и поддержки сил пограничного контингента на юго-западе Ливии", - сказал он. По словам спикера армии, подобные меры приняты в первую очередь для обеспечения безопасности всей пограничной линии, а также для противодействия ситуациям, связанным с нестабильностью в соседних странах, таких как Мали и Нигер с одной стороны и Чад с другой.

https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html

мали

нигер

чад

ливия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мали, нигер, чад, ахмед аль-мисмари, ливия