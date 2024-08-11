https://ria.ru/20240811/lantset-1965478264.html

Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024

Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T09:08

2024-08-11T09:08

2024-08-11T09:34

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

т-80

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника", - говорится в сообщении Минобороны. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении украинского танка. В ведомстве добавили, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен.

https://ria.ru/20240611/lantset-1952180698.html

курская область

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Уничтожение украинского танка Уничтожение украинского танка 2024-08-11T09:08 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, т-80, безопасность