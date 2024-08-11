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Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024
Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T09:08
2024-08-11T09:08
2024-08-11T09:34
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
т-80
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника", - говорится в сообщении Минобороны. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении украинского танка. В ведомстве добавили, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен.
https://ria.ru/20240611/lantset-1952180698.html
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Уничтожение украинского танка
Уничтожение украинского танка
2024-08-11T09:08
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РИА Новости
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курская область, россия, вооруженные силы украины, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность
Боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье
МО РФ: барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил танк ВСУ в курском приграничье