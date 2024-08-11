https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965559950.html

В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области

В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области

Действия ВСУ в Курской области говорят о некомпетентности руководства Украины, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:20

2024-08-11T21:20

2024-08-11T21:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

вооруженные силы сша

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская область

суджанский район

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области говорят о некомпетентности руководства Украины, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я считаю, <…> это некомпетентность на высших уровнях украинской стороны, потому что эти вещи не имеют смысла на оперативном, тем более тактическом и уж точно не на стратегическом уровне, если вы пытаетесь выиграть, вы не можете тратить много человеческих сил и жизней на борьбу за то, что даже не даст вам больших преимуществ", — отметил он.По словам офицера, Украине пришлось перебрасывать войска с других участков линии фронта только для того, чтобы иметь достаточно сил для поддержания операции в Курской области. Дэвис полагает, что это указывает на неспособность ВСУ совершить подобную атаку."Для украинской стороны это добром не кончится", — резюмировал он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965511795.html

курская область

суджанский район

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в мире, владимир путин, вооруженные силы сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, суджанский район, украина