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В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965559950.html
В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области
В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области
Действия ВСУ в Курской области говорят о некомпетентности руководства Украины, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:20
2024-08-11T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
вооруженные силы сша
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская область
суджанский район
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области говорят о некомпетентности руководства Украины, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Я считаю, &lt;…&gt; это некомпетентность на высших уровнях украинской стороны, потому что эти вещи не имеют смысла на оперативном, тем более тактическом и уж точно не на стратегическом уровне, если вы пытаетесь выиграть, вы не можете тратить много человеческих сил и жизней на борьбу за то, что даже не даст вам больших преимуществ", — отметил он.По словам офицера, Украине пришлось перебрасывать войска с других участков линии фронта только для того, чтобы иметь достаточно сил для поддержания операции в Курской области. Дэвис полагает, что это указывает на неспособность ВСУ совершить подобную атаку."Для украинской стороны это добром не кончится", — резюмировал он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html
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в мире, владимир путин, вооруженные силы сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, суджанский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Суджанский район, Украина
В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации в Курской области

Дэвис: операция ВСУ в Курской области говорит о некомпетентности Киева

© Минобороны РоссииТанк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Минобороны России
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области говорят о некомпетентности руководства Украины, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Я считаю, <…> это некомпетентность на высших уровнях украинской стороны, потому что эти вещи не имеют смысла на оперативном, тем более тактическом и уж точно не на стратегическом уровне, если вы пытаетесь выиграть, вы не можете тратить много человеческих сил и жизней на борьбу за то, что даже не даст вам больших преимуществ", — отметил он.
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По словам офицера, Украине пришлось перебрасывать войска с других участков линии фронта только для того, чтобы иметь достаточно сил для поддержания операции в Курской области. Дэвис полагает, что это указывает на неспособность ВСУ совершить подобную атаку.
"Для украинской стороны это добром не кончится", — резюмировал он.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВооруженные силы СШАВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская областьСуджанский районУкраина
 
 
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