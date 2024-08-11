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"Попали в ловушку". Стало известно о замысле Зеленского в Курской области
"Попали в ловушку". Стало известно о замысле Зеленского в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
"Попали в ловушку". Стало известно о замысле Зеленского в Курской области
Владимир Зеленский решил напасть на Курскую область, чтобы попытаться поднять моральный дух ВСУ, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:45
2024-08-11T16:45
2024-08-11T19:08
специальная военная операция на украине
курская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский решил напасть на Курскую область, чтобы попытаться поднять моральный дух ВСУ, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли", — отметил он, комментируя ситуацию в Курской области. По словам эксперта, глава киевского режима также пытался показать своим американским и европейским банкирам, что он все еще может нанести урон России, но это ему не удалось. Фриман назвал его действия актом отчаяния."Я не знаю, живы ли эти войска, я не слышал, живы ли они вообще, но им придется нелегко, вы всегда несете больше потерь на поле боя, когда нападаете, чем когда обороняетесь, и они попали прямо в российскую ловушку, на мой взгляд", — резюмировал он.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия, США, Валерий Герасимов
"Попали в ловушку". Стало известно о замысле Зеленского в Курской области
Фриман: к нападению на Курскую область Зеленского подтолкнуло отчаяние Украины