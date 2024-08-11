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В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965520861.html
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 11.08.2024
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
Неукомплектованные бригады говорят о последнем издыхании ВСУ при нападении на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:58
2024-08-11T15:58
специальная военная операция на украине
курская область
курск
украина
валерий герасимов
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Неукомплектованные бригады говорят о последнем издыхании ВСУ при нападении на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, они называют их бригадами, но это едва ли батальон. &lt;…&gt; Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом", — отметил он.По словам эксперта, реальность такова, что Украина испытывает нехватку живой силы: у них не осталось обученных военных. Кроме того, ВСУ не обладают логистическими возможностями для поддержания военного натиска, добавил аналитик."Они потратили некоторые из своих лучших войск, как сообщается, на этот, действительно, бесполезный промах", — резюмировал Джонсон.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965511795.html
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курская область, курск, украина, валерий герасимов, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Украина, Валерий Герасимов, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область

Джонсон: напавшие на Курскую область бригады ВСУ не укомплектованы полностью

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Неукомплектованные бригады говорят о последнем издыхании ВСУ при нападении на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Вы знаете, бригада обычно составляет около двух тысяч солдат, их бригады сократились до 500 человек, они называют их бригадами, но это едва ли батальон. <…> Поэтому Курск можно назвать их последним вздохом", — отметил он.
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По словам эксперта, реальность такова, что Украина испытывает нехватку живой силы: у них не осталось обученных военных. Кроме того, ВСУ не обладают логистическими возможностями для поддержания военного натиска, добавил аналитик.
"Они потратили некоторые из своих лучших войск, как сообщается, на этот, действительно, бесполезный промах", — резюмировал Джонсон.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскУкраинаВалерий ГерасимовЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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