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"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965511795.html
"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:34
2024-08-11T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
курск
украина
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Попытка украинского наступления на Курскую область оборачивается провалом и не позволит изменить ситуацию на поле боя, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я совершенно не вижу, как неудачное контрнаступление на Курск позволит украинцам вернуть инициативу, напротив, &lt;…&gt; вся информация показывает, что русские продолжают продвигаться по всей линии фронта", — отметил он.По словам эксперта, все признаки указывают на то, что операция ВСУ начинает терпеть неудачу. Он не исключает, что в скором времени она может свестись на нет, в том числе из-за того, что у киевского режима даже нет четкой цели."Она (Украина. — Прим. Ред.) также проводит атаки беспилотников на российские города, включая Москву, которые, кстати, фактически прекратились в течение некоторого времени", — резюмировал Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html
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в мире, курская область, курск, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Курск, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

Меркурис: операция ВСУ в Курской области стала провалом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Попытка украинского наступления на Курскую область оборачивается провалом и не позволит изменить ситуацию на поле боя, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я совершенно не вижу, как неудачное контрнаступление на Курск позволит украинцам вернуть инициативу, напротив, <…> вся информация показывает, что русские продолжают продвигаться по всей линии фронта", — отметил он.
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По словам эксперта, все признаки указывают на то, что операция ВСУ начинает терпеть неудачу. Он не исключает, что в скором времени она может свестись на нет, в том числе из-за того, что у киевского режима даже нет четкой цели.
"Она (Украина. — Прим. Ред.) также проводит атаки беспилотников на российские города, включая Москву, которые, кстати, фактически прекратились в течение некоторого времени", — резюмировал Меркурис.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКурскУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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