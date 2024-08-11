https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965511795.html

"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:34

2024-08-11T14:34

2024-08-11T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

курск

украина

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94b7d190a6e06f64c80b7eb88b722add.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Попытка украинского наступления на Курскую область оборачивается провалом и не позволит изменить ситуацию на поле боя, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я совершенно не вижу, как неудачное контрнаступление на Курск позволит украинцам вернуть инициативу, напротив, <…> вся информация показывает, что русские продолжают продвигаться по всей линии фронта", — отметил он.По словам эксперта, все признаки указывают на то, что операция ВСУ начинает терпеть неудачу. Он не исключает, что в скором времени она может свестись на нет, в том числе из-за того, что у киевского режима даже нет четкой цели."Она (Украина. — Прим. Ред.) также проводит атаки беспилотников на российские города, включая Москву, которые, кстати, фактически прекратились в течение некоторого времени", — резюмировал Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/naemnik-1965202345.html

https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html

курская область

курск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, курск, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины