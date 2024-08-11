"Включая Москву". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
Меркурис: операция ВСУ в Курской области стала провалом
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Попытка украинского наступления на Курскую область оборачивается провалом и не позволит изменить ситуацию на поле боя, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я совершенно не вижу, как неудачное контрнаступление на Курск позволит украинцам вернуть инициативу, напротив, <…> вся информация показывает, что русские продолжают продвигаться по всей линии фронта", — отметил он.
"Ниже минимальной планки". Чем обернулись показания наемника из Бучи
10 августа, 08:00
По словам эксперта, все признаки указывают на то, что операция ВСУ начинает терпеть неудачу. Он не исключает, что в скором времени она может свестись на нет, в том числе из-за того, что у киевского режима даже нет четкой цели.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
"Последний рывок": на Западе рассказали, что скоро ждет ВСУ
10 августа, 16:16