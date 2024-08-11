Рейтинг@Mail.ru
"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 11.08.2024 (обновлено: 06:29 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965465444.html
"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области
"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области - РИА Новости, 11.08.2024
"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области
Украинские власти поняли, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил Александр Меркурис в видео на своем Youtube-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:14
2024-08-11T06:29
в мире
курская область
киев
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859360_0:0:1127:634_1920x0_80_0_0_a377882cdb08547252e7aaf57f7fdd07.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские власти поняли, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил Александр Меркурис в видео на своем Youtube-канале."Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать" – сказал он.Российские войска не приостановили наступление ни по одной линии соприкосновения, а наоборот продолжают продавливать фронт, отметил эксперт. Они уже предприняли меры, благодаря которым украинский план был сорван, подытожил Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965453187.html
https://ria.ru/20240811/zelenskiy-1965455693.html
курская область
киев
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964859360_25:0:990:724_1920x0_80_0_0_77dd762e9493e4ebc1093483b1a1f059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, киев, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Киев, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области

Меркурис: украинские власти поняли, что атака на Курскую область провалилась

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг РИА Новости. Украинские власти поняли, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил Александр Меркурис в видео на своем Youtube-канале.
"Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать" – сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области
01:30
Российские войска не приостановили наступление ни по одной линии соприкосновения, а наоборот продолжают продавливать фронт, отметил эксперт. Они уже предприняли меры, благодаря которым украинский план был сорван, подытожил Меркурис.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
02:44
 
В миреКурская областьКиевСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала