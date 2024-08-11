https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965465444.html

"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области

"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

"Пришли к пониманию". На Западе раскрыли "план" Киева по Курской области

Украинские власти поняли, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил Александр Меркурис в видео на своем Youtube-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:14

2024-08-11T06:14

2024-08-11T06:29

в мире

курская область

киев

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские власти поняли, что авантюра ВСУ в Курской области провалилась и ее пора сворачивать, заявил Александр Меркурис в видео на своем Youtube-канале."Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом и ее пора сворачивать" – сказал он.Российские войска не приостановили наступление ни по одной линии соприкосновения, а наоборот продолжают продавливать фронт, отметил эксперт. Они уже предприняли меры, благодаря которым украинский план был сорван, подытожил Меркурис.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965453187.html

https://ria.ru/20240811/zelenskiy-1965455693.html

курская область

киев

суджанский район

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в мире, курская область, киев, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины