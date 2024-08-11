https://ria.ru/20240811/kurskaya_oblast-1965453187.html

В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области

В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области

Российская армия дала жесткий ответ на действия ВСУ в Курской области, сообщил Ким Баркер в New York Times со ссылкой на аналитика из финской организации Black... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T01:30

2024-08-11T01:30

2024-08-11T01:58

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

валерий герасимов

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российская армия дала жесткий ответ на действия ВСУ в Курской области, сообщил Ким Баркер в New York Times со ссылкой на аналитика из финской организации Black Bird Group."Россия дала отпор <…> наступлению Украины (в Курской области. – Прим. ред.)" – говорится в статье.Как отметил финский эксперт Паси Пароинен, "легкой прогулки" для ВСУ на этом направлении не будет.По его мнению, своими действиями Киев пытался отвлечь Россию от основного театра боев, где украинские войска терпят поражение. Аналитики подчеркнули, что у киевского режима ничего не получилось. Украинские подразделения терпели провал при попытках атаковать."Это вызвало немало проблем для ВСУ" – резюмировал Пароинен.Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240811/pozhar-1965449450.html

https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html

https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965433485.html

курская область

россия

украина

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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, валерий герасимов