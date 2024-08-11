https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965516156.html

Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024

Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье

Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:14

2024-08-11T15:14

2024-08-11T15:24

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

ми-28нм

курская область

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям."После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - добавили в МО.

https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965514221.html

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Удары Ми-28нм по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области Экипажи Ми-28нм нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все указанные цели были уничтожены, сообщило Минобороны РФ. 2024-08-11T15:14 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область