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Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024
Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:14
2024-08-11T15:14
2024-08-11T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
курская область
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям."После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - добавили в МО.
https://ria.ru/20240811/tekhnika-1965514221.html
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Удары Ми-28нм по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипажи Ми-28нм нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все указанные цели были уничтожены, сообщило Минобороны РФ.
2024-08-11T15:14
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Курская область
Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье
МО РФ: Ми-28НМ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье