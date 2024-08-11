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Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024
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15:14 11.08.2024 (обновлено: 15:24 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965516156.html
Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.08.2024
Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:14
2024-08-11T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
курская область
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям."После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - добавили в МО.
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Удары Ми-28нм по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипажи Ми-28нм нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, все указанные цели были уничтожены, сообщило Минобороны РФ.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Курская область
Ми-28НМ уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Ми-28НМ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям.
"После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - добавили в МО.
Уничтожение техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМКурская область
 
 
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