МЧС назвало число людей, выехавших из приграничных районов Курской области
МЧС РФ: из приграничных районов Курской области за сутки выехали 8 тысяч человек
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За сутки из приграничных районов Курской области уехали более 8000 человек, в пунктах временного размещения находятся около 6000 граждан, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Курске прошел брифинг информационного центра оперативного штаба области... За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 8 000 человек. В ПВР находится около 6 000 граждан. С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Курскую область непрерывно поступает гуманитарная помощь, сегодня планируется прибытие еще пяти колонн с оборудованием для работы пунктов временного размещения. Кроме того, сообщается, что у представителей малого и среднего бизнеса есть возможность обратиться за реструктуризацией кредитов и займов. Также подчеркивается, что жители Курской области могут приостановить платежи по потребительским и ипотечным кредитам или займам.
"Круглосуточно работает Горячая линия МЧС России 8 (4712) 72-30-03. За прошедшие сутки поступило более 2 000 обращений", - добавили в ведомстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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