https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965512598.html

МЧС назвало число людей, выехавших из приграничных районов Курской области

МЧС назвало число людей, выехавших из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

МЧС назвало число людей, выехавших из приграничных районов Курской области

За сутки из приграничных районов Курской области уехали более 8000 человек, в пунктах временного размещения находятся около 6000 граждан, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:44

2024-08-11T14:44

2024-08-11T14:58

специальная военная операция на украине

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За сутки из приграничных районов Курской области уехали более 8000 человек, в пунктах временного размещения находятся около 6000 граждан, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Курске прошел брифинг информационного центра оперативного штаба области... За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 8 000 человек. В ПВР находится около 6 000 граждан. С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Курскую область непрерывно поступает гуманитарная помощь, сегодня планируется прибытие еще пяти колонн с оборудованием для работы пунктов временного размещения. Кроме того, сообщается, что у представителей малого и среднего бизнеса есть возможность обратиться за реструктуризацией кредитов и займов. Также подчеркивается, что жители Курской области могут приостановить платежи по потребительским и ипотечным кредитам или займам."Круглосуточно работает Горячая линия МЧС России 8 (4712) 72-30-03. За прошедшие сутки поступило более 2 000 обращений", - добавили в ведомстве.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество