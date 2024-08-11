https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965487528.html

Власти сообщили о стабилизации ситуации в Беловском районе Курской области

Власти сообщили о стабилизации ситуации в Беловском районе Курской области - РИА Новости, 11.08.2024

Власти сообщили о стабилизации ситуации в Беловском районе Курской области

Заход украинской ДРГ в Беловский район Курской области был зафиксирован в субботу, ситуацию удалось стабилизировать, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:06

2024-08-11T11:06

2024-08-11T11:16

специальная военная операция на украине

курская область

беловский район

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заход украинской ДРГ в Беловский район Курской области был зафиксирован в субботу, ситуацию удалось стабилизировать, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Уважаемые куряне! Нахожусь на постоянной связи с представителями Министерства обороны РФ и силовых структур. Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать", - говорится в сообщении.Врио губернатора отметил, что сейчас в Беловском и Обоянском районах Курской области нет боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу."Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону 112", - добавил он.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, беловский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность