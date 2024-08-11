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Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 11.08.2024 (обновлено: 11:02 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965482556.html
Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ
Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024
Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ
Бойцы Росгвардии уничтожили в Курской области технику и три десятка боевиков ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T10:07
2024-08-11T11:02
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии уничтожили в Курской области технику и три десятка боевиков ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.&quot;Сотрудники СОБР &quot;Кмет&quot; Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ&quot;, — говорится в релизе.При помощи ударного дрона спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и 12 солдат. Позже они обнаружили в лесополосе оборудованные позиции и уничтожили еще около двух десятков боевиков.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры уничтожения украинских националистов
Кадры уничтожения украинских националистов
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ

Росгвардия с помощью БПЛА уничтожила более 30 боевиков ВСУ в Курской области

© Фото : пресс-служба Росгвардии Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
Сотрудник СОБР Кмет Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии уничтожили в Курской области технику и три десятка боевиков ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«

"Сотрудники СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ", — говорится в релизе.

При помощи ударного дрона спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и 12 солдат. Позже они обнаружили в лесополосе оборудованные позиции и уничтожили еще около двух десятков боевиков.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
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