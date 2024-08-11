https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965482556.html

Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ

Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.08.2024

Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ

Бойцы Росгвардии уничтожили в Курской области технику и три десятка боевиков ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T10:07

2024-08-11T10:07

2024-08-11T11:02

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии уничтожили в Курской области технику и три десятка боевиков ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Сотрудники СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ", — говорится в релизе.При помощи ударного дрона спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и 12 солдат. Позже они обнаружили в лесополосе оборудованные позиции и уничтожили еще около двух десятков боевиков.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинских националистов Кадры уничтожения украинских националистов 2024-08-11T10:07 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, курская область, безопасность