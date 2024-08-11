Росгвардия уничтожила в Курской области три десятка боевиков ВСУ
Росгвардия с помощью БПЛА уничтожила более 30 боевиков ВСУ в Курской области
© Фото : пресс-служба Росгвардии Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
Сотрудник СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области во время выполнения боевых задач в Суджанском районе
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бойцы Росгвардии уничтожили в Курской области технику и три десятка боевиков ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
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"Сотрудники СОБР "Кмет" Управления Росгвардии по Курской области в ходе проведения воздушной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата выявили в Суджанском районе скопление техники и личного состава ВСУ", — говорится в релизе.
При помощи ударного дрона спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля "Козак" и 12 солдат. Позже они обнаружили в лесополосе оборудованные позиции и уничтожили еще около двух десятков боевиков.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял примерно 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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