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ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями
ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями - РИА Новости, 11.08.2024
ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями
Российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями, сообщило в воскресенье утром Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T08:20
2024-08-11T08:20
2024-08-11T08:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями, сообщило в воскресенье утром Минобороны РФ."14 украинских БПЛА и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, три БПЛА – над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями
МО РФ: ПВО сбила 32 украинских дрона и 4 ракеты "Точка-У" над 5 регионами РФ