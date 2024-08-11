https://ria.ru/20240811/kurskaya-1965470918.html

ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями

ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями - РИА Новости, 11.08.2024

ПВО сбила 32 дрона ВСУ и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями

Российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями, сообщило в воскресенье утром Минобороны РФ. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:20

2024-08-11T08:20

2024-08-11T08:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника и четыре ракеты "Точка-У" над российскими областями, сообщило в воскресенье утром Минобороны РФ."14 украинских БПЛА и четыре тактические ракеты "Точка-У" уничтожены над территорией Курской области, 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, три БПЛА – над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины