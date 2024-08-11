https://ria.ru/20240811/kursk-1965552906.html

В Курске при украинском ударе получили повреждения семь домов

В Курске при украинском ударе получили повреждения семь домов - РИА Новости, 11.08.2024

В Курске при украинском ударе получили повреждения семь домов

Семь домов, два детских сада, отделение банка и почты, а также другие объекты были повреждены в результате удара по Курску в субботу со стороны ВСУ, сообщил мэр РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T19:50

2024-08-11T19:50

2024-08-11T19:50

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Семь домов, два детских сада, отделение банка и почты, а также другие объекты были повреждены в результате удара по Курску в субботу со стороны ВСУ, сообщил мэр Игорь Куцак. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что вечером в субботу сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Глава города в ходе брифинга сообщил, что вечером в субботу существенные повреждения получил многоквартирный дом в областном центре. Сейчас комиссия проводит обход пострадавших жилых помещений. "Помимо этого дома мы уже сейчас видим повреждения на шести близлежащих. Там комиссия уже завершила свою работу, там порядка 100 квартир было обследовано на наличие повреждений", - сообщил Куцак. По данным мэра, в ходе атаки было незначительно повреждено два детских сада, отделение банка и почты, торговые точки, а также более 20 автомобилей.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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происшествия, курск, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины