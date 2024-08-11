https://ria.ru/20240811/kursk-1965455417.html

В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР

В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР - РИА Новости, 11.08.2024

В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР

Жильцы жилого девятиэтажного дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, заявил... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T02:40

2024-08-11T02:40

2024-08-11T02:40

происшествия

курск

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жильцы жилого девятиэтажного дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, заявил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ночь на воскресенье заявил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Позднее региональный главк МЧС России сообщил, что несущие конструкции жилого дома не повреждены, а пожар ликвидирован, были спасены 15 человек, еще 30 эвакуированы. По словам Смирнов, из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии. "Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере", - написал Куцак. Он добавил, что по поручению Смирнова незамедлительно выехал на место происшествия в Железнодорожном округе областного центра. "В настоящий момент работают спецслужбы, бригады скорой помощи, также сотрудники окружной администрации", - отметил он. Все пострадавшие, добавил Куцак, были оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска, им окажут всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курск

курская область

россия

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происшествия, курск, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)