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В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР - РИА Новости, 11.08.2024
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02:40 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/kursk-1965455417.html
В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР
В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР - РИА Новости, 11.08.2024
В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР
Жильцы жилого девятиэтажного дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, заявил... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T02:40
2024-08-11T02:40
происшествия
курск
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жильцы жилого девятиэтажного дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, заявил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ночь на воскресенье заявил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Позднее региональный главк МЧС России сообщил, что несущие конструкции жилого дома не повреждены, а пожар ликвидирован, были спасены 15 человек, еще 30 эвакуированы. По словам Смирнов, из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии. "Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере", - написал Куцак. Он добавил, что по поручению Смирнова незамедлительно выехал на место происшествия в Железнодорожном округе областного центра. "В настоящий момент работают спецслужбы, бригады скорой помощи, также сотрудники окружной администрации", - отметил он. Все пострадавшие, добавил Куцак, были оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска, им окажут всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
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происшествия, курск, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курск, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курске жителей дома, поврежденного украинской ракетой, перевезут в ПВР

Мэр: жильцов поврежденного ракетой ВСУ дома в Курске перевезут в ПВР за городом

© Мэр Курска Игорь КуцакМэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела
Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Мэр Курска Игорь Куцак
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жильцы жилого девятиэтажного дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, будут эвакуированы в пункт временного размещения в загородном лагере, заявил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ночь на воскресенье заявил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. Позднее региональный главк МЧС России сообщил, что несущие конструкции жилого дома не повреждены, а пожар ликвидирован, были спасены 15 человек, еще 30 эвакуированы. По словам Смирнов, из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии.
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"Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере", - написал Куцак.
Он добавил, что по поручению Смирнова незамедлительно выехал на место происшествия в Железнодорожном округе областного центра. "В настоящий момент работают спецслужбы, бригады скорой помощи, также сотрудники окружной администрации", - отметил он.
Все пострадавшие, добавил Куцак, были оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска, им окажут всю необходимую помощь.
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ПроисшествияКурскКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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