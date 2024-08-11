https://ria.ru/20240811/kursk-1965453768.html

В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки

В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки - РИА Новости, 11.08.2024

В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки

Из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии, на месте работают несколько бригад скорой помощи, сообщил в... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T01:41

2024-08-11T01:41

2024-08-11T01:48

курск

происшествия

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии, на месте работают несколько бригад скорой помощи, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы."На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работают все оперативные службы. К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал он.Подчеркивается, что на месте работают несколько бригад скорой помощи.Кроме того, на место ЧП выехали заместитель врио главы Курской области Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак."Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка", - подчеркнул Смирнов.При этом региональный главк МЧС России ранее сообщил, что несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, не повреждены, пожар ликвидирован, спасены 15 человек, 30 эвакуированы.

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курск

курская область

россия

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курск, происшествия, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)