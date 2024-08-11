Рейтинг@Mail.ru
В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 11.08.2024 (обновлено: 01:48 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kursk-1965453768.html
В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки
В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки - РИА Новости, 11.08.2024
В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки
Из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии, на месте работают несколько бригад скорой помощи, сообщил в... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T01:41
2024-08-11T01:48
курск
происшествия
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965451424_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e5f996b55b679710d0579eb895556346.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии, на месте работают несколько бригад скорой помощи, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы."На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работают все оперативные службы. К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал он.Подчеркивается, что на месте работают несколько бригад скорой помощи.Кроме того, на место ЧП выехали заместитель врио главы Курской области Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак."Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка", - подчеркнул Смирнов.При этом региональный главк МЧС России ранее сообщил, что несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, не повреждены, пожар ликвидирован, спасены 15 человек, 30 эвакуированы.
https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курск
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965451424_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7eb3bfd524dc45cfa4c6ccdb9b3a1b1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, происшествия, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курск, Происшествия, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки

Власти Курска: 13 человек пострадали из-за атаки ВСУ, 2 из них тяжелом состоянии

© Фото : пресс-служба главы администрации Курска Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела
Мэр Курска опубликовал фото последствий украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Курска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них - в тяжелом состоянии, на месте работают несколько бригад скорой помощи, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию
Вчера, 00:19
«
"На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работают все оперативные службы. К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал он.
Подчеркивается, что на месте работают несколько бригад скорой помощи.
Кроме того, на место ЧП выехали заместитель врио главы Курской области Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.
"Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка", - подчеркнул Смирнов.
При этом региональный главк МЧС России ранее сообщил, что несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, не повреждены, пожар ликвидирован, спасены 15 человек, 30 эвакуированы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
 
КурскПроисшествияКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала