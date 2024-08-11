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Подполье сообщило о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 11.08.2024
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07:56 11.08.2024 (обновлено: 09:51 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/kramatorsk-1965469464.html
Подполье сообщило о взрывах в Краматорске
Подполье сообщило о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 11.08.2024
Подполье сообщило о взрывах в Краматорске
В Краматорске прогремел мощный взрыв в месте дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:56
2024-08-11T09:51
в мире
краматорск
киев
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. В Краматорске прогремел мощный взрыв в месте дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. &quot;В Краматорске прямо сейчас прилетает по местам дислокации бандеровцев. Судя по одному из прилетов, зацепили небольшой склад. Взрыв был мощный и небольшая детонация&quot;, — написал он.По словам Лебедева, после взрывов в городе начались перебои с интернетом.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, краматорск, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Краматорск, Киев, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о взрывах в Краматорске

Подполье: удары нанесены по местам дислокации ВСУ в Краматорске

© Фото : ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. В Краматорске прогремел мощный взрыв в месте дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
«

"В Краматорске прямо сейчас прилетает по местам дислокации бандеровцев. Судя по одному из прилетов, зацепили небольшой склад. Взрыв был мощный и небольшая детонация", — написал он.

По словам Лебедева, после взрывов в городе начались перебои с интернетом.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреКраматорскКиевДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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