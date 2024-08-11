https://ria.ru/20240811/kramatorsk-1965469464.html

Подполье сообщило о взрывах в Краматорске

Подполье сообщило о взрывах в Краматорске - РИА Новости, 11.08.2024

Подполье сообщило о взрывах в Краматорске

В Краматорске прогремел мощный взрыв в месте дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:56

2024-08-11T07:56

2024-08-11T09:51

в мире

краматорск

киев

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. В Краматорске прогремел мощный взрыв в месте дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. "В Краматорске прямо сейчас прилетает по местам дислокации бандеровцев. Судя по одному из прилетов, зацепили небольшой склад. Взрыв был мощный и небольшая детонация", — написал он.По словам Лебедева, после взрывов в городе начались перебои с интернетом.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240622/spetsoperatsiya-1954666992.html

краматорск

киев

донецкая народная республика

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в мире, краматорск, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины