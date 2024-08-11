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В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией - РИА Новости, 11.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.08.2024 (обновлено: 12:37 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/konflikt-1965497422.html
В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией
В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией - РИА Новости, 11.08.2024
В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией
Владимир Зеленский с целью собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T12:32
2024-08-11T12:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир зеленский
александр дубинский
нато
в мире
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский с целью собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне нападения ВСУ на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт. "Судя по всему, в ОП (офисе Зеленского – ред.) и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область – ред.), и к чему она приведет – поэтому и молчат там", - написал Дубинский, добавив, что в ходе конфликта с 2022 года "выбивались бюджеты, оказывалась военная и политическая помощь". Теперь же, считает депутат, после атак Украины на Курскую область помощь Запада превращается в помощь "для захвата территории РФ". По его словам, "ответ непредсказуем", Вашингтон медлит с реакцией. "Цель Зеленского, цель его выживания - превратить войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО", - заявил Дубинский. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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россия, курская область, украина, владимир зеленский, александр дубинский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, НАТО, В мире
В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Депутат Рады Дубинский: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский с целью собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне нападения ВСУ на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт.
"Судя по всему, в ОП (офисе Зеленского – ред.) и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область – ред.), и к чему она приведет – поэтому и молчат там", - написал Дубинский, добавив, что в ходе конфликта с 2022 года "выбивались бюджеты, оказывалась военная и политическая помощь".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
Теперь же, считает депутат, после атак Украины на Курскую область помощь Запада превращается в помощь "для захвата территории РФ". По его словам, "ответ непредсказуем", Вашингтон медлит с реакцией. "Цель Зеленского, цель его выживания - превратить войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО", - заявил Дубинский.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНАТОВ мире
 
 
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