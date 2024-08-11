https://ria.ru/20240811/konflikt-1965497422.html

В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией - РИА Новости, 11.08.2024

В Раде обвинили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Владимир Зеленский с целью собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T12:32

2024-08-11T12:32

2024-08-11T12:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир зеленский

александр дубинский

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский с целью собственного выживания пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский на фоне нападения ВСУ на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт. "Судя по всему, в ОП (офисе Зеленского – ред.) и сами не знают, для чего эта авантюра (атака Украины на Курскую область – ред.), и к чему она приведет – поэтому и молчат там", - написал Дубинский, добавив, что в ходе конфликта с 2022 года "выбивались бюджеты, оказывалась военная и политическая помощь". Теперь же, считает депутат, после атак Украины на Курскую область помощь Запада превращается в помощь "для захвата территории РФ". По его словам, "ответ непредсказуем", Вашингтон медлит с реакцией. "Цель Зеленского, цель его выживания - превратить войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО", - заявил Дубинский. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, украина, владимир зеленский, александр дубинский, нато, в мире