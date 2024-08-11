https://ria.ru/20240811/kadyrov-1965520605.html

Чечня направила около 20 тонн гумпомощи в Курскую область, заявил Кадыров

Чечня направила около 20 тонн гумпомощи в Курскую область, заявил Кадыров - РИА Новости, 11.08.2024

Чечня направила около 20 тонн гумпомощи в Курскую область, заявил Кадыров

Региональный общественный фонд имени (РОФ) Ахмата-Хаджи Кадырова направил около 20 тонн продовольственной помощи жителям Курской области, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T15:56

2024-08-11T15:56

2024-08-11T15:56

курская область

россия

беловский район

рамзан кадыров

апты алаудинов

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg

ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени (РОФ) Ахмата-Хаджи Кадырова направил около 20 тонн продовольственной помощи жителям Курской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В связи с чрезвычайной ситуацией в Курской области Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в регион около 20 тонн продовольственной помощи", - написал глава региона в Telegram-канале. Помощь предназначена для более 4 тысяч эвакуированных граждан из приграничных районов, уточнил Кадыров. Колонна с продуктами уже прибыла в пункты временного содержания, нуждающимся также будут переданы и другие предметы первой необходимости. Накануне командир спецназа "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что за несколько дней в Курской области российские военные уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области. Как сообщается, пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь. В МО также сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/transport-1965415396.html

https://ria.ru/20240810/kurskaya-1965352455.html

https://ria.ru/20240809/mintsifry-1965195872.html

курская область

россия

беловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, беловский район, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины, общество