Чечня направила около 20 тонн гумпомощи в Курскую область, заявил Кадыров
Кадыров: Чечня направила около 20 тонн продовольствия жителям Курской области
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени (РОФ) Ахмата-Хаджи Кадырова направил около 20 тонн продовольственной помощи жителям Курской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В связи с чрезвычайной ситуацией в Курской области Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова направил в регион около 20 тонн продовольственной помощи", - написал глава региона в Telegram-канале.
Помощь предназначена для более 4 тысяч эвакуированных граждан из приграничных районов, уточнил Кадыров. Колонна с продуктами уже прибыла в пункты временного содержания, нуждающимся также будут переданы и другие предметы первой необходимости.
Накануне командир спецназа "Ахмат", Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что за несколько дней в Курской области российские военные уничтожили большое количество бронетехники и личного состава ВСУ. По его словам, ситуация в Курской области находится под контролем Вооруженных сил РФ.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться в Беловский район Курской области. Как сообщается, пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
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В МО также сообщили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, 116 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град" и 10 орудий полевой артиллерии.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.