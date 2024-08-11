https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 11.08.2024
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине
Украина может распасться на три части, если не начнет мирные переговоры, заявил в интервью РИА Новости бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T03:12
2024-08-11T03:12
2024-08-11T03:21
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ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Украина может распасться на три части, если не начнет мирные переговоры, заявил в интервью РИА Новости бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также — при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году. "Отказ США и Великобритании от переговоров с Россией (по Украине. — Прим. ред.) может привести к распаду Украины на три части. В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при Байдене или Харрис, ни при Трампе. Тогда Украина может распасться на три части: восточная — (отойдет. — Прим. ред.) к России, западная — к Западной Европе, а в середине останется маленькая Украина с Киевом", — сказал Того.Экс-дипломат считает, что Украине и странам Запада не стоит игнорировать мирные предложения Путина, сделанные в середине июня. "Мирные предложения, сделанные Путиным в середине июня, уже жестче, чем те, о которых он говорил в интервью Такеру Карлсону. Путин делает эти мирные предложения, но Байден и Зеленский говорят, что тут нечего обсуждать, и что цель Украины — границы 1991 года. Это нелепо, так как Украина сама отказалась от Стамбульских соглашений, по которым почти это и получала", — поясняет экс-дипломат. Он призывает отнестись со всей серьезностью к мирным предложениям России. "Я со всей ответственностью могу сказать, что к этим словам нужно относиться серьезно. Сейчас шанс для начала переговоров. Если дело дойдет до раздела Украины на три части, то та ситуация и условия, которые есть сейчас, покажутся сладким сном, мечтой", - заключает Того. Президент Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html
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украина, россия, япония, владимир путин, ёсиро мори, михаил горбачев, в мире
Украина, Россия, Япония, Владимир Путин, Ёсиро Мори, Михаил Горбачев, В мире
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине
Экс-дипломат: Украина может распасться на части, если не начнет переговоры
ТОКИО, 11 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Украина может распасться на три части, если не начнет мирные переговоры, заявил в интервью РИА Новости бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.
Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также — при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.
«
"Отказ США и Великобритании от переговоров с Россией (по Украине. — Прим. ред.) может привести к распаду Украины на три части. В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при Байдене или Харрис, ни при Трампе. Тогда Украина может распасться на три части: восточная — (отойдет. — Прим. ред.) к России, западная — к Западной Европе, а в середине останется маленькая Украина с Киевом", — сказал Того.
Экс-дипломат считает, что Украине и странам Запада не стоит игнорировать мирные предложения Путина, сделанные в середине июня. "Мирные предложения, сделанные Путиным в середине июня, уже жестче, чем те, о которых он говорил в интервью Такеру Карлсону. Путин делает эти мирные предложения, но Байден и Зеленский говорят, что тут нечего обсуждать, и что цель Украины — границы 1991 года. Это нелепо, так как Украина сама отказалась от Стамбульских соглашений, по которым почти это и получала", — поясняет экс-дипломат.
Он призывает отнестись со всей серьезностью к мирным предложениям России. "Я со всей ответственностью могу сказать, что к этим словам нужно относиться серьезно. Сейчас шанс для начала переговоров. Если дело дойдет до раздела Украины на три части, то та ситуация и условия, которые есть сейчас, покажутся сладким сном, мечтой", - заключает Того.
Президент Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.