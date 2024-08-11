https://ria.ru/20240811/iran-1965562693.html

СМИ: Иран может атаковать Израиль до переговоров о сделке по заложникам

СМИ: Иран может атаковать Израиль до переговоров о сделке по заложникам - РИА Новости, 11.08.2024

СМИ: Иран может атаковать Израиль до переговоров о сделке по заложникам

Израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:58

2024-08-11T21:58

2024-08-11T21:58

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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исмаил хания

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израиль

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иран

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Израильская разведка считает, что Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и может сделать это до переговоров о сделке по заложникам 15 августа, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два неназванных источника. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. "Согласно обновленной оценке израильского разведывательного сообщества, Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на убийство... Хании и может сделать это в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке по освобождению заложников 15 августа", - написал Равид в соцсети X, ссылаясь на два источника. Ранее префект приграничного с Ираком города Касре-Ширин западной иранской провинции Керманшах Мохаммад Наджафи сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) проводит военные учения в городе. Эти учения проходят на фоне обострения напряженности в регионе после гибели 31 июля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html

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