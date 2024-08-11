https://ria.ru/20240811/investproekty-1965489162.html

Ефимов: Москва выделила свыше 190 гектаров земли под инвестпроекты

Ефимов: Москва выделила свыше 190 гектаров земли под инвестпроекты - РИА Новости, 11.08.2024

Ефимов: Москва выделила свыше 190 гектаров земли под инвестпроекты

Власти Москвы с начала 2024 года предоставили более 190 гектаров земли для возведения коммерческих, спортивных, производственных и других объектов общей... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T14:06

2024-08-11T14:06

2024-08-11T14:06

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 11 августа - РИА Новости. Власти Москвы с начала 2024 года предоставили более 190 гектаров земли для возведения коммерческих, спортивных, производственных и других объектов общей площадью почти 2 миллиона "квадратов", их построят в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."За семь месяцев 2024 года с инвесторами и застройщиками без торгов было заключено 57 договоров аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов. Им выделено более 190 гектаров земли, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода 2023-го, когда было предоставлено 70 гектаров", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.С начала 2024 года во всех административных округах Москвы предоставлены участки для МаИП, их реализация поспособствует созданию новых объектов инфраструктуры и рабочих мест, подчеркнул руководитель сллличного департамента городского имущества Максим Гаман. "Например, 16 договоров заключено для возведения социальных объектов, 10 – для строительства коммерческой недвижимости, семь – для возведения спортивных комплексов", – добавил он.В пресс-службе уточнили, что в рамках одного из проектов в Раменках построят центр дополнительного образования на участке общей площадью 0,46 гектара. Среди прочего по программе МаИП запланировано строительство около станции метро "Достоевская" общественно-делового комплекса площадью 70 тысяч "квадратов", а также возведение вблизи станции метро "Текстильщики" торгово-развлекательного комплекса общей площадью 7,9 тысячи.С 2016 года столица предоставляет участки для реализации МаИП без проведения торгов. Статус МаИП могут получить инвесторы для строительства важных для города объектов.

https://ria.ru/20240810/efimov-1965312803.html

https://ria.ru/20240809/efimov-1965071434.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)