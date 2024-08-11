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Инвестиции в "Столицу Севера" в Архангельске составят почти 25 млрд рублей - РИА Новости, 11.08.2024
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15:50 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/investitsii-1965519857.html
Инвестиции в "Столицу Севера" в Архангельске составят почти 25 млрд рублей
Инвестиции в "Столицу Севера" в Архангельске составят почти 25 млрд рублей - РИА Новости, 11.08.2024
Инвестиции в "Столицу Севера" в Архангельске составят почти 25 млрд рублей
Правительство России утвердило постановление о создании в Архангельске территории опережающего развития (ТОР) "Столица Севера", общий объем инвестиций в которую РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T15:50
2024-08-11T15:50
архангельск
россия
александр цыбульский
михаил мишустин
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 авг – РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о создании в Архангельске территории опережающего развития (ТОР) "Столица Севера", общий объем инвестиций в которую может составить почти 25 миллиардов рублей, будет создано свыше 180 новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Согласно постановлению правительства, в Архангельске появится ТОР "Столица Севера". Главные цели ее создания – обеспечить комплексное развитие города, повысить его инвестиционную привлекательность и создать дополнительные стимулы для жилищного строительства. Как сообщил в своем Telegram-канале Цыбульский, потенциальные резиденты ТОР уже заявили о намерении реализовать три инвестиционных проекта: построить предприятие, выпускающее фармацевтическую продукцию из добываемого ею кристаллического йода на Северодвинском месторождении йодных вод, создать производство железобетонных изделий. Третий проект – строительство в Архангельске центра обработки данных. Его реализация позволит различным предприятиям и организациям города осуществить свои планы по цифровой трансформации. "В рамках трех этих проектов планируется создать более 180 рабочих мест. Общий объем инвестиций может составить более 24,8 миллиарда рублей", - отметил глава региона. Постановление о создании ТОР подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
https://ria.ru/20240808/forum-1965062903.html
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архангельск, россия, александр цыбульский, михаил мишустин
Архангельск, Россия, Александр Цыбульский, Михаил Мишустин
Инвестиции в "Столицу Севера" в Архангельске составят почти 25 млрд рублей

Объем инвестиций в "Столицу Севера" в Архангельске составит почти 25 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 авг – РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о создании в Архангельске территории опережающего развития (ТОР) "Столица Севера", общий объем инвестиций в которую может составить почти 25 миллиардов рублей, будет создано свыше 180 новых рабочих мест, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
Согласно постановлению правительства, в Архангельске появится ТОР "Столица Севера". Главные цели ее создания – обеспечить комплексное развитие города, повысить его инвестиционную привлекательность и создать дополнительные стимулы для жилищного строительства.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера
8 августа, 22:41
Как сообщил в своем Telegram-канале Цыбульский, потенциальные резиденты ТОР уже заявили о намерении реализовать три инвестиционных проекта: построить предприятие, выпускающее фармацевтическую продукцию из добываемого ею кристаллического йода на Северодвинском месторождении йодных вод, создать производство железобетонных изделий. Третий проект – строительство в Архангельске центра обработки данных. Его реализация позволит различным предприятиям и организациям города осуществить свои планы по цифровой трансформации.
"В рамках трех этих проектов планируется создать более 180 рабочих мест. Общий объем инвестиций может составить более 24,8 миллиарда рублей", - отметил глава региона.
Постановление о создании ТОР подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Архангельский губернатор призвал налаживать новые экспортные связи
24 июля, 10:18
 
АрхангельскРоссияАлександр ЦыбульскийМихаил Мишустин
 
 
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