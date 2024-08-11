https://ria.ru/20240811/innovatsii-1965500411.html

Власти Москвы рассказали об инновационных решениях для строительной отрасли

Власти Москвы рассказали об инновационных решениях для строительной отрасли - РИА Новости, 11.08.2024

Власти Москвы рассказали об инновационных решениях для строительной отрасли

В столице действуют более 340 производств, выпускающих стройматериалы; на них трудятся свыше двадцати тысяч сотрудников, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T13:13

2024-08-11T13:13

2024-08-11T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В столице действуют более 340 производств, выпускающих стройматериалы; на них трудятся свыше двадцати тысяч сотрудников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Так, по итогам первого полугодия производство строительных металлических конструкций и изделий выросло на 54,5% к такому же периоду 2023 года.По словам заммэра Москвы, по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве действует ряд мер поддержки промпредприятий, направленных на развитие производства."Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем двадцати мерам поддержки столичные предприятия ежегодно наращивают темпы производства, в том числе представляют новые разработки и инновационные инженерные решения. На сегодняшний день в городе широко представлена промышленность строительной отрасли, компании совершенствуют свои компетенции, а ассортимент продукции ежедневно растет", — добавил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).К примеру, с января по июнь текущего года выпуск оборудования для фильтрации и очистки газов увеличился на 32%, а оборудования и инструментов для пайки – на 70%.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, встолице производят конструкции из бетона, модули для возведения жилых домов, композитные и сэндвич-панели, а также двери, окна и бетон."В текущем году реализован ряд сложных проектов — от запуска новых технологий производства до строительства первого жилого дома из крупногабаритных модулей. Благодаря развитию и совершенствованию промышленных площадок растет число объектов, построенных с использованием материалов московских предприятий", — цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Так, комбинат иннотехнологий "Монарх" возвел 23-этажные секции многоквартирного дома из крупногабаритных модулей собственной разработки, которая повышает качество и скорость постройки. Основная масса процессов строительства проходит в оптимальных заводских условиях. Разработка позволяет снизить стоимость работ благодаря правильному использованию стройматериалов.Руководитель производства Дмитрий Мочалин сообщил, что в текущем году на предприятии установили автоматизированные конвейерные линии. Это позволило увеличить мощность производства более чем в 3 раза. Теперь комбинат ежедневно выпускает до 800 кв. м. изделий. Крупногабаритные железобетонные конструкции были задействованы при возведении первого детсад на триста мест.Московский производитель Velko Group, который занимается сложным остекления объектов, создал современное проектирование в "цифре" с 3D-сканированием стройоснования. Данная технология помогает создавать параметрическую 3D-модель оболочки здания с детализацией всех оконных конструкций и комплектующих. Созданную модель "заливают" в автоматизированные обрабатывающие центры с цифровым управлением.Инновационное разработка способствует повышению точности работ и росту выпуску на треть. Ежегодно завод производит двенадцать тысяч модульных конструкций и до четырехсот тонн изделий из стали. Сейчас компания завершает реализацию проекта возведения здания национального космического центра, рассказал генеральный директор предприятия Игорь Чичиков.Также компания "ГалВент" занялась автоматизацией и роботизацией своего завода.Установка нового инновационного оборудования позволила начать выпуск новых типов продукции. Инженерно-технический отдел компании создал и внедрил 4-ярусный конвейер. Таким образом, теперь протяженность конвейерных линий составляет два с половиной км. Объем производства вырос более чем на 20% и на 40-60% – в рамках проекта импортозамещения в отдельных сегментах.Помимо этого, компания создала технологию автоматического раздела и сбора мусора в мусоропроводе многоэтажных жилых домов, добавили в ДИПП.Еще один московский производитель "ПК Техмаш" создал и внедрил систему водоочистки, основанную на инновационной безреагентной технологии для коммунальных и промнужд. Система полностью автоматизирована, для ее обслуживания не нужны человеческие ресурсы, а также технология не требует замены фильтров, добавления солей и других компонентов. Разаработка позволяет очистить грязную жидкость до состояния питьевой продезинфицированной воды без железа и других металлов, органических примесей, мутности, осадка и цветного окраса.Компания "Полипластик" начала выпуск новых гибких и сверхустойчивых труб для защиты электрокабелей. Ростокинский завод железобетонных изделий запустил 4-ую автоматизированную безотходную линию по выпуску арматуры. Производство увеличило на 30%отгрузку изделий для выпуска ЖБИ-панелей.Предприятие "Ленточные пилы" создала современные пилы для нескольких режущих инструментов одновременно. В планах завода производство порядка одной тысячи изделий до конца 2024 года. Компания "Эркон" специализируется на производстве высотехнологичных качественных бетонных смесей за счет многоступенчатой автоматизированной системы контроля.Для развития данного направления Москва формирует большой стройкластера в ТиНАО около поселка Спортбазы. На его территории расположатся крупные производителей материалов для выпуска железобетонных и строительных конструкций, модульных сооружений, изделия из металла, а также напольных покрытий из дерева и другой продукции, заключили в ДИПП

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов