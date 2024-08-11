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В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 11.08.2024 (обновлено: 20:25 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/infrastruktura-1965556399.html
В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры
В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2024
В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры поражены в Сумском районе, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T20:23
2024-08-11T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объекты инфраструктуры поражены в Сумском районе, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации, говорится, что 11 августа был нанесен "ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района". Тип и количество пораженных объектов не уточняется. Ранее в воскресенье украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в Сумах, звучавших на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры

В ОВА Сумской области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объекты инфраструктуры поражены в Сумском районе, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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В сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации, говорится, что 11 августа был нанесен "ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района".
Тип и количество пораженных объектов не уточняется.
Ранее в воскресенье украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в Сумах, звучавших на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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