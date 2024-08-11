https://ria.ru/20240811/infrastruktura-1965556399.html

В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры

В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры - РИА Новости, 11.08.2024

В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры поражены в Сумском районе, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T20:23

2024-08-11T20:23

2024-08-11T20:25

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объекты инфраструктуры поражены в Сумском районе, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации, говорится, что 11 августа был нанесен "ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района". Тип и количество пораженных объектов не уточняется. Ранее в воскресенье украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в Сумах, звучавших на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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