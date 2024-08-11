В Сумской области получили повреждения объекты инфраструктуры
В ОВА Сумской области заявили о повреждениях объектов инфраструктуры
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объекты инфраструктуры поражены в Сумском районе, сообщила областная военная администрация в Telegram-канале.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
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В сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации, говорится, что 11 августа был нанесен "ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района".
Тип и количество пораженных объектов не уточняется.
Ранее в воскресенье украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в Сумах, звучавших на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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